En el Día de la Militancia, Lemos convocó a la “Unidad”, “como nos marca permanente nuestro conductor, el compañero Gildo Insfrán”

El intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, recordó que el Día de la Militancia Peronista se conmemora cada 17 de noviembre en homenaje al regreso del general Juan Domingo Perón al país, el 17 de noviembre de 1972, tras 18 años de exilio.

“Esta fecha nos invita a reflexionar y a rendir un profundo reconocimiento a todos los militantes peronistas que, con lealtad y tenacidad, hicieron posible aquel histórico retorno, luchando por el único objetivo de construir una Patria justa, libre y soberana”, expresó.

“Hoy más que nunca, en este Día de la Militancia, pregonemos la UNIDAD, tal como nos indica permanentemente nuestro conductor, el compañero gobernador Gildo Insfrán, porque es el único camino para enderezar el rumbo cruel, mezquino y antipatria que lleva adelante el actual Gobierno nacional”, enfatizó Lemos.

El jefe comunal, que se definió como “militante del Modelo Formoseño”, manifestó su anhelo de que este modelo “se replique a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional para felicidad del Pueblo”.Finalmente, deseó a todos los militantes y las militantes:

"¡MUY FELIZ DÍA DEL MILITANTE!"








