La ciudad de Formosa se prepara para el Pre Cosquín

Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina informaron que Formosa Capital será nuevamente sede oficial del certamen para jóvenes valores “Pre Cosquín”, el cual tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre, en el Club Sol de América del barrio San Miguel.

En esta 54° edición se competirá en los siguientes rubros de danza: solita de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico; mientras que los rubros de música serán: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental y canción inédita.

El prestigioso jurado estará compuesto por Anabella Sequeira (Santa Fe) y Daniel Espoz (Salta) en danza; y Clara Bertolini (Santa Fe) y Mario Díaz (Córdoba) en el rubro musical.

Los interesados en participar del certamen pueden continuar inscribiéndose en las instalaciones del Centro Cultural Municipal, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, hasta el 12 de noviembre. Además, pueden comunicarse al número 3705245010 o al correo electrónico culturamunifsa12@gmail.com.

Desde el área comunal también destacaron que se realizarán talleres de música y danza, abiertos a toda la comunidad artística, a cargo del mencionado jurado, el sábado 15 de noviembre. Para inscripciones e informes sobre estas capacitaciones hay que contactarse al número 3704204064.

“Somos una de las tres sedes de la provincia, la más activa después de la sede de Pirané y la de Clorinda. Lo novedoso a tener en cuanta en esta cuarta edición del Pre Cosquín con sede en Formosa Capital es que los miembros del jurado van a estar dictando un taller libre y gratuito de danza y música el día sábado 15, por la mañana, en el mismo club Sol de América”, manifestó al respecto el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna, Rodrigo Portocarrero.

Así mismo, el funcionario destacó que “el Pre Cosquín es uno de los certámenes más antiguos de la Argentina y que le da la posibilidad de participar a todas las personas del país que sean mayores de 16 años. Por eso es importante remarcar la oportunidad que genera el intendente Jorge Jofré con la realización de este evento, no solo en el plano de lo económico, sino también en lo cultural, ya que esto es una ocasión única para tener el honor de llegar un escenario como el de Cosquín”.

“Esperamos delegaciones de distintas provincias y un gran nivel artístico. Esto no sería posible sin el trabajo articulado entre el sector público y privado, que es más que valorable”, concluyó Portocarrero.



