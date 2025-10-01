RENATRE: Curso virtual sobre registración laboral y beneficios para trabajadores rurales

La Delegación Formosa del RENATRE invita a participar del curso virtual autogestionado y gratuito sobre el régimen de registración laboral y los beneficios para trabajadores rurales.

El curso está disponible en el Aula Virtual del RENATRE y tiene como objetivo brindar información clara y actualizada sobre los lineamientos clave para la correcta registración de trabajadores/as rurales, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente.





Inicio : 17 de noviembre de 2025

Inscripción : Abierta desde ya

Consultas :

Email: capacitacion@renatre.org.ar

Dirección: Arenales 865, Delegación Formosa

El curso surge como continuidad de los encuentros virtuales realizados por el Departamento de Recaudación, Contabilidad y Finanzas junto a las delegaciones del país.





Ya se inició la difusión e inscripción para empleadores, con gran interés recibido. También está disponible para el personal interno del organismo, requiriéndose inscripción previa en todos los casos.



