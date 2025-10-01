RENATRE: Curso virtual sobre registración laboral y beneficios para trabajadores rurales
La Delegación Formosa del RENATRE invita a participar del curso virtual autogestionado y gratuito sobre el régimen de registración laboral y los beneficios para trabajadores rurales.
El curso está disponible en el Aula Virtual del RENATRE y tiene como objetivo brindar información clara y actualizada sobre los lineamientos clave para la correcta registración de trabajadores/as rurales, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente.
Ya se inició la difusión e inscripción para empleadores, con gran interés recibido. También está disponible para el personal interno del organismo, requiriéndose inscripción previa en todos los casos.
Karina Vega, delegada provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
- Inicio: 17 de noviembre de 2025
- Inscripción: Abierta desde ya
- Email: capacitacion@renatre.org.ar
- Dirección: Arenales 865, Delegación Formosa
