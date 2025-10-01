Informan los tramites que pueden realizarse en el Centro Cívico N° 2

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa, informa a los vecinos y vecinas del barrio 2 de Abril y aledaños, que el Centro Cívico recientemente inaugurado, ubicado sobre la calle Trinidad González y Avenida Italia, permite realizar la gestión para obtención de la licencia de conducir, sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad. Lo anterior, forma parte de un proceso de descentralización impulsado por la Comuna.

Al respecto, el director del área responsable, licenciado Orlando Ortiz declaró: "Queremos aproximar la gestión del Intendente Ing. Jorge Jofré a los ciudadanos, distribuyendo las funciones y recursos para fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida al ofrecer respuestas más ágiles y cercanas".

"Por ello, los interesados en obtener su licencia deben acercarse al Centro de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 19 h, ya que este documento es fundamental para conducir legalmente, además que certifica que se tienen los conocimientos y habilidades necesarios para manejar un vehículo de forma segura", cerró el funcionario.



