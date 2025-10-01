RENPE 2025: Avanza el Relevamiento Nacional del Personal Educativo con activa participación de Formosa

Comenzó en todo el país el Relevamiento Nacional del Personal Educativo (RENPE) 2025, un operativo federal impulsado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, destinado a conocer en profundidad a quienes trabajan en el sistema educativo argentino.

Se trata de un relevamiento que abarca al personal docente y no docente de todos los niveles y modalidades —excepto el nivel universitario— de instituciones de gestión estatal, privada, social y cooperativa. El operativo fue aprobado por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N° 478/24, y permitirá cuantificar y caracterizar al personal educativo del país.

El RENPE tiene como propósito disponer de información precisa y actualizada sobre la totalidad del personal educativo, caracterizar los distintos perfiles según su formación, trayectoria, situación y condiciones laborales, y conformar un registro nacional de cargos y personal docente y no docente que se integrará al Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE). Este registro permitirá planificar políticas educativas basadas en datos reales, fortaleciendo la toma de decisiones en todos los niveles del sistema.

El operativo cuenta con la participación de los ministerios jurisdiccionales y de todos los equipos educativos del país. En cada provincia, los equipos técnicos han desarrollado un trabajo coordinado para garantizar la calidad y la validez de los datos relevados.

En Formosa, el equipo técnico de la Dirección de Planeamiento Educativo (DPE) y la UPSTI llevaron adelante las tareas validación y control de información entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

En el mes de septiembre, se dictaron once encuentros virtuales de capacitación destinados a equipos directivos y responsables de unidades educativas, con el objetivo de acompañar el proceso de validación de nóminas. Luego, se llevó a cabo la creación y distribución de usuarios institucionales para que cada directivo pudiera acceder al sistema y confirmar la información correspondiente a su establecimiento.

Cumplido el plazo de validación por parte de las escuelas, el relevamiento nacional se llevará adelante a partir del 10 de noviembre hasta el mes de diciembre: cada docente y no docente podrá acceder al cuestionario a través de la aplicación Mi Argentina.

Para atender dudas, la Dirección de Planeamiento Educativo tiene a disposición una mesa de ayuda de permanente comunicación con los directivos de las escuelas, quienes a su vez recepcionan las inquietudes docentes.



