Ibarreta: Allanaron local que se dedicaba a la venta de motopartes robadas

• Fue producto de un prolijo trabajo investigativo

Integrantes de la Comisaría Ibarreta allanaron una vivienda del barrio Sarmiento, en el marco investigativo de la presunta comercialización de motopartes robadas.

La investigación se inició tiempo atrás, luego de que en varias intervenciones se secuestraran seis motocicletas robadas en otras provincias y la venta de una Honda Tornado denunciada como sustraída.

Todos los datos obtenidos fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, que otorgó una orden de allanamiento.

El mandato judicial se concretó el miércoles último, donde secuestraron varias motopartes, incluidas piezas de motores, ruedas, cuadros y plásticos de dudosa procedencia, entre otros objetos.

El inquilino de la casa fue aprehendido y se le inició una causa judicial por su presunta participación en la venta de motopartes robadas.

El detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.