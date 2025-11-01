La Policía secuestró dos motocicletas: Una con cedula falsa y la otra fue sustraída en el barrio Antenor Gauna

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron dos Honda Wave, en el marco de operativos de seguridad ciudadana en distintos barrios de la ciudad capital.

El primer procedimiento se concretó este martes último alrededor de las 21:30 horas, cuando el personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial realizaba un control vehicular e identificación de personas sobre la avenida Ribereña y San Martín.

Allí los policías detuvieron la marcha de un motociclista al mando de una Honda Wave y al verificar las documentaciones del rodado constataron que los números del motor y el cuadro no coincidían y tenía pedido de secuestro vigente.

Luego integrantes del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, investigaban el miércoles último la sustracción de una Honda Wave del barrio Antenor Gauna y la hallaron sin plásticos en el barrio 8 de Marzo.

En ambos procedimientos, las motocicletas fueron trasladadas hasta las dependencias policiales y restituidas a sus propietarios.



