Conferencia sobre liderazgo San Martiniano en el Instituto Superior de Formación Policial

• La actividad se llevó a cabo en el Instituto Superior de Formación Policial

Efectivos policiales participaron de la Conferencia de Liderazgo San Martiniano, encabezada por el Coronel Mayor (R) Gabriel Camilli, ex Director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas.

El evento contó con la presencia del Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González; el Jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra; el Subjefe, Comisario General Norberto Rubén Mauri; el Jefe del Regimiento Monte 29 Coronel Gustavo Insaurralde y el Profesor Reynaldo Benítez, miembros de la Plana Mayor Policial, oficiales de distintas áreas, cadetes de los tres años de formación e invitados especiales.

La actividad se desarrolló en la mañana de este jueves en el Instituto Superior de Formación Policial de la ciudad capital.

El profesor Rodolfo Benítez tuvo a su cargo la apertura y brindó la bienvenida institucional, destacando la relevancia de contar con referentes de tan alto nivel académico y profesional. Subrayó además la valiosa contribución del Coronel Mayor Camilli a la formación integral de los futuros oficiales, resaltando su experiencia, visión estratégica y compromiso con los valores San Martiniano.

Durante su exposición, Camilli abordó el pensamiento metódico y estratégico del General José de San Martín en sus campañas militares, enfatizando su capacidad de liderazgo, planificación y motivación.

Destacó la importancia de conocer nuestras raíces históricas para fortalecer el presente y proyectar un futuro sustentado en valores patrios, especialmente en un contexto donde la seguridad pública constituye un pilar constitucional y una tarea colectiva. Finalmente, invitó a reflexionar sobre la vigencia del legado San Martiniano en el quehacer institucional, resaltando que recuperar su espíritu, valores y virtudes es esencial para fortalecer el compromiso con una Argentina más justa, segura y soberana.



