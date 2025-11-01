Ibáñez advirtió una fuerte caída real de la Coparticipación: “La política económica nacional debilita la sostenibilidad de las provincias y municipios”

El ministro de Economía de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, alertó sobre la caída del 5,5% real interanual en la Coparticipación Federal durante noviembre, señalando que la merma responde directamente al impacto de la política económica del Gobierno Nacional. La baja complica la capacidad de las provincias y municipios para sostener servicios esenciales y atender demandas sociales crecientes.

La caída de la Coparticipación y el impacto del modelo económico nacional

El ministro de Economía informó que, según los últimos datos del mes, las transferencias automáticas correspondientes a noviembre 2025, la Nación envió a las provincias un total de $5,26 billones, lo que implica un retroceso real del 5,4% interanual, la caída se explica principalmente por los malos desempeños tanto del Impuesto a las Ganancias -3,3% interanual y del IVA -8,4% intermensual.

Estos datos demuestran que la coparticipación se ve directamente afectada por políticas restrictivas de la gestión de Javier Milei, la caída del consumo que provoca una baja en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el gravamen coparticipable más significativo y sumado a ello la caída de las Leyes y Regímenes Especiales a nivel nacional se traduce directamente en una menor transferencia de fondos hacia las provincias.

Ibáñez enfatizó que la merma en la Coparticipación no es un tema técnico, sino social: “Cada punto que se retrae significa menos margen para sostener la salud, la seguridad, el transporte, la asistencia a las familias y el funcionamiento del Estado”.

Además, este noviembre se convirtió en uno de los peores registros en años: en términos reales, las transferencias automáticas quedaron por debajo de las de 2024, 2023, 2022 y 2021, un dato que refleja con claridad la profundidad del deterioro fiscal.

En relación a los resultados acumulados de enero a noviembre 2025, al medir en pesos constantes, los envíos se ubican por debajo de años previos: respecto a 2023, las transferencias totales están -9,3% y las de coparticipación -10,0%; contra 2022 -12,1% y -11,6%; y vs. 2021 - 6,0% y -3,3% respectivamente.

La caída de los envíos nacionales repercute de manera directa sobre los municipios, que dependen en gran medida del reparto provincial para sostener servicios cotidianos. El Ministro subrayó que Formosa continuará administrando con responsabilidad, pero remarcó que el federalismo fiscal requiere un Estado nacional que acompañe.

Pese al escenario adverso, el titular de la cartera económica reafirmó que la Provincia mantendrá orden, previsibilidad y protección social, reclamando que el Gobierno nacional deje de desfinanciar a las provincias.

Frente a estos recortes, con recursos propios la Provincia no solo paga sueldos a los pasivos —a quienes, por Constitución, les corresponde el 82% móvil—, sino que también garantiza que los comedores escolares funcionen todo el año, aun cuando la Nación dejó de enviar fondos.

Además, más de 20 mil familias aborígenes siguen recibiendo su módulo alimentario cada mes gracias al financiamiento provincial, al igual que el Incentivo Docente y la Conectividad, que fueron absorbidos para asegurar los sueldos del sector educativo y que tuvieron un aumento del 55%.

A su vez, Ibáñez destacó que, tal como comunicó el Gobernador, en Formosa están garantizados el pago de sueldos y el aguinaldo, reafirmando que la Provincia sigue cumpliendo con sus obligaciones y brindando estabilidad en un contexto nacional adverso.



