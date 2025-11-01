El Gobierno Nacional aplicará un nuevo esquema de subsidios con fuertes recortes y sin protección social

Gialluca señaló que, con el nuevo sistema dejara de existir la segmentación por niveles N1, N2, N3 y con ello, se producirán fuertes aumentos en las facturas de energía eléctrica, quienes ya estén inscriptos en el RASE, no deberán volver a anotarse, sí podrían actualizar sus datos mensualmente con una declaración jurada. La Secretaria de Energía convocó a una Consulta Pública por este tema y de la cual participaremos “toda vez que esta dolarización de la energía eléctrica se suma a que el Gobierno Nacional abandone a los sectores medios y a los de menores recursos, argumentando falsamente que la focalización transparentará la ayuda social, cuando la misma será una caridad con planilla Excel”-La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ADPRA , solicitó una urgente reunión a la Secretaria de Energía y a la Subsecretaria de Hidrocarburos en virtud de que el nuevo esquema de subsidios focalizados implicara un tarifazo impagable para los usuarios residenciales, los cuales hoy se encuentran en una situación en la que deben destinar hasta el 40 % o más de sus ingresos, cuando los gastos en servicios energéticos no deben superar el 10 % de los recursos familiares mensualmente. Gialluca, denunció que el punto es que los hogares, comercios, pymes e industrias van a tener que soportar aumentos acumulados impagables, ello producto del acuerdo del Gobierno Nacional para sostener la meta fiscal acordada con el FMI, lo que significa llevar el gasto en subsidios al 0,5% del PBI, lo que equivale a un recorte del 75 %. Por otra parte, y ante el dictado de la Resolución 484/2025 publicada el 26 de este mes, la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tetamantti, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, se abrió un periodo de Consulta Pública para que la ciudadanía exprese, dentro de quince días hábiles propuestas relacionadas con el esquema de subsidios a la electricidad y el gas en el país. La propuesta, pretende dividir a los hogares en dos categorías, subsidiados y no subsidiados, según los mismos reúnan, o no, la condición de ingresos totales de tres canastas básicas en el hogar, equivalentes a $ 3.641.397. Con relación al monto del subsidio, lo será de 50 % para los primeros 300 kW/h de consumo, durante los meses de mayor demanda y de 150 KW/h, en los de menor demanda (todo visto desde la óptica de las provincias centrales y del sur, pues se calculó como de mayor demanda a los periodos de abril a septiembre y de menor consumo al resto de los meses), luego de lo cual se abonará la tarifa plena. Asimismo, quienes no lleguen a la cifra de ingresos indicadas, podrán inscribirse en el programa Hogar con Garrafas, a partir del mes de enero de 2026. Sobre este particular, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca expresó: “Estamos en presencia, lisa y llanamente, de una nueva quita de subsidios empapada en la moralina de que se debe transitar hacia un esquema más justo en cuanto a la concesión de beneficios, exigido por el Fondo Monetario Internacional, pero lo que no se dice es que estas son órdenes directas del FMI y EEUU, que manejan la economía argentina”, cuando la realidad indicará que decenas de miles de hogares de formosa recibirán fuertes aumentos aplicables desde enero de 2026. Lo cierto es que, con el nuevo esquema, el subsidio a los sectores económicos más desprotegidos del país, se reducirá exponencialmente, pues en el caso de los hogares más pobres, de 350 Kw/h de antes, solo los primeros 300 Kw/h serán subsidiados y en un 50 %, de abril a septiembre, con el nuevo esquema y de octubre a marzo, peor, pues de 350 Kw/h de antes, el beneficio alcanzará solo al 50 % de 150 Kw/h, lo que implicará un enorme salto en el costo de las facturas de energía. Como agravante, remarco el funcionario, una vez más a las regiones NEA y NOA, nos aplican menos subsidios en épocas de mayor consumo y más subsidio en periodos de menor consumo, pues la estimación fue realizada teniendo en cuenta el clima de las provincias centrales y del sur. En conclusión, finalizó diciendo, se generaliza el subsidio a los usuarios formoseños que tienen menores ingresos, pero en una ínfima suma. Haciendo un balance, estimamos que se hizo una simple ecuación en la que han incluido a más hogares para el subsidio, pero con menor cantidad de Kw/h subsidiados por lo que, para los que antes pertenecían a las categorías N2 y N3, franjas de ingresos menores y medios el Gobierno Nacional con la medida solo logrará un nuevo salto en la facturación, en detrimento de los sectores económicos que la están pasando peor con el actual esquema económico nacional.



