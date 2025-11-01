Formosa presente en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina organizado por el CFI y CEPAL

Junto a representantes de 14 provincias de nuestro país, el subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Horacio Cosenza, participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la sede de esta última.

El encuentro, que duró dos días, reunió, además, a autoridades nacionales y referentes regionales para analizar los desafíos del desarrollo productivo y las condiciones necesarias para impulsar la competitividad. El objetivo fue avanzar en una hoja de ruta común orientada a fortalecer las capacidades productivas, tecnológicas y financieras del país.

Con una mirada federal, los puntos estratégicos fueron logística, energía y financiamiento, considerados indispensables para mejorar la competitividad de los sectores productivos en cada territorio. Las discusiones pusieron el foco en la necesidad de mayor inversión en infraestructura, preocupaciones sobre logística, competitividad, costos energéticos, presión fiscal y acceso al crédito.

Desde Formosa, Cosenza advirtió sobre las dificultades presupuestarias, debido a los incumplimientos que mantiene el Gobierno nacional: “Las provincias están bastante desfinanciadas hoy. Si seguimos así, se les va a complicar a todas”.

Además, marcó las diferencias territoriales y se refirió al tema fiscal, considerando que, a diferencia de otras provincias, al no contar por ejemplo con regalías, y teniendo en cuenta que la Nación no envía los fondos acordados, se hace imposible bajar la carga fiscal.

Y subrayó que, como hace poco explicó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, no se recibieron los fondos destinados para la Caja Jubilatoria Provincial, ni para la continuidad de obras de infraestructura con convenios ya firmados, ni las transferencias para docentes, comedores y comunidades originarias, de lo cual se hizo cargo el Gobierno de Formosa.

Asimismo, en contraste con otras jurisdicciones, que enfrentan dificultades para pagar sueldos, en Cosenza, aseguró que en Formosa se ratifica el compromiso del gobernador Gildo Insfrán, afirmando que “nosotros vamos a abonar el salario de los meses correspondientes, y el medio aguinaldo sin ningún tipo de problema”, gracias al superávit fiscal que se mantiene desde hace años.

Por otro lado, planteó las limitaciones en infraestructura vial: “A nosotros nos faltan autovías, rutas y ferrocarriles”, indispensables para poder lograr un desarrollo productivo integral.

También indicó que Nación restringió la firma de avales para la colocación de deuda, una ventana que posibilita a las provincias el financiamiento que necesitan.

Cooperar entre provincias

Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe destacó que “para el desarrollo de Argentina es fundamental cooperar entre provincias y compartir saberes que están distribuidos de manera diversa en todo el territorio”, y recalcó que “necesitamos una agenda de desarrollo productivo que impulse nuevas capacidades, que fortalezca sectores estratégicos y que genere oportunidades en cada región”.

Mencionando que “instancias como esta nos permiten pensar colectivamente cómo diseñar mejores políticas productivas y cómo articular a todo el país para agregar valor, innovar y ampliar la base productiva de la Argentina”.

Durante la jornada, ministros y ministras avanzaron en conclusiones comunes como la importancia de sostener espacios de diálogo interprovincial, la urgencia de fortalecer políticas productivas territoriales y el compromiso de seguir construyendo una hoja de ruta federal que permita diversificar la matriz productiva, mejorar infraestructuras clave y ampliar el acceso al financiamiento.

También participaron especialistas de organismos multilaterales como FAO, CAF, BID, GIZ y CORFO, junto a representantes de gobiernos subnacionales de toda la región, aportando miradas técnicas sobre innovación, financiamiento y políticas productivas. El encuentro consolidó un espacio de articulación para el diseño de políticas productivas de largo plazo, con foco en el desarrollo equilibrado y sostenible del país.







