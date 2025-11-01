Homenaje musical: Lanzaron "La Formoseñada en canciones"

El cantante Darío Krimer acaba de lanzar en YouTube el ciclo “La Formoseñada en Canciones”, proyecto que busca congregar a destacados músicos locales interpretando canciones de raíz provinciana.

“Es un homenaje a la música que nos une y nos identifica como formoseños”, comentó el impulsor de esta impresionante movida artística que lleva tres ediciones

Krimer compartió su alegría en las redes, tras el lanzamiento del videoclip de “La Formoseñada”, con su actuación protagónica y la participación de Beto Sala (autor de la canción), Yanina Godoy y Pablo Irala.

"La Formoseñada en Canciones" es más que un proyecto musical, porque pretendemos generar un movimiento que promueva la unión cultural y la identidad formoseña”, sostuvo el artista que sigue apostando a consolidar este sueño colectivo.

Mozart Producciones tuvo a su cargo el proceso de realización del material presentado formalmente en sociedad, destacándose: Pablo Irala en los arreglos y la producción musical; Franco Irala en grabación y edición de video, bajo la idea y producción ejecutiva de Dario Krimer.

Cabe resaltar que “La Formoseñada" es una manifestación multicultural que busca reunir diversas expresiones artísticas de la provincia de Formosa para transmitir su identidad y cultura. Este evento de carácter gratuito reúne a artistas de múltiples disciplinas como música, danza, teatro, artes visuales y artesanías, y se realiza anualmente. La última edición realizada en agosto pasado contó con más de 150 artistas y tuvo una gran concurrencia, lo que impulsó la realización de ediciones posteriores.