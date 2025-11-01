Casa Borrás, campeón del torneo mercantil de fútbol

Por tercera vez consecutiva, Casa Borrás se consagró campeón del Torneo Mercantil de Fútbol 2025, tras vencer por la mínima a La Unión FC, durante una disputadísima final jugada recientemente en las instalaciones deportivas del Camping del Centro de Empleados de Comercio – Filial Formosa.

El plantel vencedor estuvo conformado por Daniel Céspedes, Edgar Bordón, Ricardo Romero, Adrián Díaz, Rodrigo Mereles, Marcelo Leliuer, Brian Rafar, Juan Acosta, César Lugo, Gabriel Núñez, Santiago Sandoval, Javier Ruíz, Franco Lelieur, Facundo Pintos, Nicolás Paz y Roberto Paulina, autor del único gol del encuentro.

Los subcampeones – en tanto- fueron los siguientes: Miguel Ortellado, Daniel Florentin, Juan González, Cristian Acosta, Gustavo Fretes, William Argañaraz, Vidal Aquino, Miguel Torres, Javier Ortiz, Enzo Fernández, Gustavo Sánchez, Cristian Ruiz Díaz, Diosnel Bogado, Alicio Santa Cruz, Nahuel Riquelme, Héctor Cabrera y Alejandro Gauna.

El certamen organizado por la Secretaría de la Juventud y Deporte del CEC-Formosa, en el marco del día del empleado mercantil, comenzó el 23 de julio pasado, estirándose su finalización a raíz de las permanentes inclemencias del tiempo.

El torneo contó con la participación de diez equipos divididos en dos grupos de cinco cada uno. Los planteles que forman parte de la zona A son los siguientes: La Unión FC, Carrefour Express, Los Panas FC, Casa Borrás y Libre Mundo, mientras que la zona B está compuesta por Los Indomables, San Cayetano, Galpón, Los Halcones y La Juntada FC.

En total, cada plantel jugó cinco partidos: cuatro con los otros que integran su zona y un cotejo extra interzonal. Superada esta instancia, clasificaban los dos primeros de cada zona, cruzándose el primero del grupo A con el segundo del grupo B, así como el primero del Grupo B con el segundo del Grupo. La instancia semifinal se jugó el 24 de octubre pasado, por un lado: Casa Borrás (1) vs La Juntada (0) y por otro: La Unión FC (3) vs Los Indomables (0). Finalmente, los ganadores se enfrentaron el martes pasado, dando por concluido el certamen.

Desde la Comisión Directiva del CEC-Formosa, encabezada por Aníbal Alarcón se valoró este tipo de iniciativas que a través de la recreación, el deporte y el esparcimiento fomentan la unidad de los afiliados, en un clima de camaradería y fraternidad sindical.