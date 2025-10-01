Hallaron el cuerpo de un hombre en aguas del Riacho Formosa

La víctima fue identificada como José Luis Aguilar, de 59 años

Efectivos policiales hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del Riacho Formosa, de esta ciudad y la autopsia determinó que su muerte se produjo por “asfixia por sumersión, sin signos de agresión física”.

Alrededor de las 14:30 horas de este lunes, un grupo de personas informó sobre la presencia del cadáver de una persona que flotaba en el mencionado riacho, a la altura del barrio San Antonio.

De inmediato, personal de la Comisaría Seccional Cuarta, junto a los supervisores de la Unidad Regional Uno y Comando Radioeléctrico Policial, la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, el Grupo Especial de Rescate (GER) del Cuerpo de Bomberos, el Comando Radioeléctrico Policial Zonas Tres y Siete, Departamento Informaciones Policiales, Dirección General de Drogas Peligrosas y la Dirección de Policía Científica, iniciaron un operativo de búsqueda e ingresaron por la calle Alicia Moreau de Justo, aproximadamente un kilómetro y medio, monte adentro, hasta llegar a un brazo del riacho.

En el lugar, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre y algunas de sus pertenencias en la orilla.

La situación fue informada al juez de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Enrique Javier Guillen, quien dispuso el traslado a la morgue judicial del barrio San Antonio para la autopsia.

Por su parte, el médico forense determinó como causa de muerte “asfixia por sumersión, sin signos de agresión física”.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.



