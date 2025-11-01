Hallaron el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición

Se trata del cuerpo de una mujer que fue hallado en un descampado en el barrio Procrear de esta ciudad

Por el estado en que fue encontrado el cadáver data de varios días sin poder establecerse fehacientemente hasta el momento la causal del deceso e identidad de la víctima.

En horas de la mañana de este miércoles, un vecino informó a un móvil policial que recorría el sector sobre ciertos olores nauseabundos que provenían de una zona descampado ubicada en el Lote 106 del barrio Procrear de esta ciudad. Inmediatamente efectivos pertenecientes a la Delegación de la UR-1 Lote 111 se aproximaron al sitio pudiendo visualizar, a una distancia prudencial, una bolsa grande de plastillera, como las utilizadas para el traslado de materiales de construcción, con un bulto en su interior.

Por la relevancia del hecho se informó al juez de turno, fiscal, policía científica y otros estamentos policiales quienes arribaron al sitio, realizando una preservación del lugar e inspección ocular en todo el sector y posteriormente, ya en presencia del Juez de Instrucción y Correccional N° 4 Dr. Marcelo Picabea, la Jueza de Menores Dra, Silvana Jarsinsky, y las fiscales Natalia Tafetani y Julieta Alucin, verificaron el contenido de la bolsa, hallándose en su interior el cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición.

Ante dicha situación y en virtud a la intensa búsqueda de una menor desaparecida desde días atrás, por parte de todas las áreas de la policía y la participación ciudadana, arribaron personal de Delitos Complejos y de Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, abocándose a la investigación de ese hallazgo.

Una vez finalizado el trabajo de los peritos, el Juez dispuso el traslado del cuerpo de la mujer a la morgue del Poder Judicial para la autopsia respectiva, tarea que se llevó a cabo posteriormente sin poder determinarse, fehacientemente, la identidad de la víctima.

Por otra parte, cabe destacar que desde hace varios días atrás, la policía viene llevando a cabo la búsqueda intensa de una menor de 16 años, con distribución de folletería, verificación de cámaras de seguridad, solicitud de colaboración a fuerzas de otros países y provincias, destacándose la participación ciudadana y en ese sentido, en la tarde de hoy realizaron tres allanamientos en los barrios El Porvenir y 20 de Julio de esta ciudad, procediendo a la demora de varias personas y el secuestro de elementos que tendrían vinculación con la investigación.







