La CONEAU aprobó los informes de seguimiento de las carreras de Medicina y Enfermería de la UPLaB





La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó los informes de seguimiento de las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), decisión que ratifica la calidad académica, la formación integral y el cumplimiento de los más elevados estándares evaluativos de esa alta casa de estudios.La carrera de Medicina fue aprobada por Resolución CONEAU N° 472/2, mientras que la Licenciatura en Enfermería por Resolución CONEAU N° 471/25.Sobre el tema, habló con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la UPLaB, el doctor Julián Bibolini, quien aclaró que a todas las Universidades se les realiza este seguimiento y control, aseverando al respecto que “para nosotros es un orgullo que se haya ratificado la aprobación”.Además, explicó que esta evaluación consiste en “constatar que todo lo dicho y propuesto se haya cumplido y realizado”.Ello incluye, por ejemplo, “si el edificio está en condiciones, si las aulas son aptas para la cantidad de alumnos que están cursando, si hay docentes, biblioteca, si se arrancaron con las investigaciones, si se hicieron actividades de extensión universitaria”, entre otros aspectos. “En todo nos ha ido muy bien”, afirmó.Cabe recordar que la CONEAU es un organismo público argentino encargado de evaluar las instituciones universitarias y acreditar sus carreras de grado y posgrado para asegurar su calidad. Su labor garantiza que las ofertas educativas cumplen con estándares académicos y de gestión reconocida, lo que es clave para el reconocimiento oficial de los títulos.Preinscripción a las carrerasPor otra parte, Bibolini recordó que “hasta el 10 de diciembre hay tiempo de cumplimentar el trámite de preinscripción de las cuatro carreras académicas que ofrece la UPLaB”. Estas son: Licenciatura en Enfermería, Medicina, Licenciatura en Ciencias Ambientales e Ingeniería en Producción Agropecuaria, tal como recordó esta Agencia recientemente.También, aclaró que “el primer paso a realizar es la preinscripción online, que arrancó el 3 de noviembre y que se encuentra en la página de la Universidad”. Luego, para que el trámite quede concretado “hay que presentar de manera personal la foto carnet, el formulario impreso de la preinscripción, fotocopia del DNI y la constancia de alumno regular de la Secundaria o bien, en el caso de haber egresado, el título”, subrayando que “recién ahí completan toda la documentación requerida”.Tras ello, accederán a realizar el curso básico introductorio que iniciará el 19 de enero del 2026, el cual tendrá una duración de 10 semanas.“Toda persona que apruebe el cursillo introductorio va a ingresar sin ningún inconveniente, porque no hay cupo limitado”, finalizó.