El Gobernador recibió a estudiantes de Colonia Las Lolas

Este miércoles 26 de noviembre, por la mañana, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno a estudiantes de la Escuela N° 310 "Joaquín Víctor González" de Colonia Las Lolas, jurisdicción de Villa General Güemes.

La comitiva, explicó el mandatario, estaba “muy contenta de conocer lugares emblemáticos de nuestra ciudad”, como el Parque Acuático 17 de Octubre, la Costanera sobre el río Paraguay, el museo Duffard y la plaza San Martín, entre otros.

“Conversamos sobre sus experiencias y desafíos, y nos regalaron una hermosa copla. Los alentamos a cumplir sus sueños y a seguir firmes el camino de la educación”, sostuvo Insfrán y concluyó agradeciéndoles por su visita y “por tanto cariño”.











