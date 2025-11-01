Formosa cuenta con el 100% de las vacunas de calendario disponibles en hospitales y centros de salud

El licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), se refirió a la prosecución de la campaña de vacunación contra el dengue y las vacunas de calendario.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), en primera instancia remarcó que la provincia “tiene un sistema de salud preparado, con vacunadores capacitados, equipos aptos y stock de dosis”.

En ese sentido, aseguró “en Formosa tenemos el 100% de cobertura de vacunas de calendario hasta principios del 2026 en todos los hospitales, centros de salud y vacunatorios”, estimó.

Explicó que una vez recepcionados los envíos desde la Nación, se los almacenan “en forma segura en el Depósito Provincial de Vacunas, cumpliendo con la cadena de frío que deben tener”.

Luego, son distribuidos desde “los seis móviles refrigerados, adquiridos por el Tesoro Provincial” y remarcó que los mismos “con equipos específicos” para el resguardo de las dosis. “En menos de 24 horas son distribuidas a todos los vacunatorios, por medio de un transporte seguro y de calidad”, subrayó el funcionario.

En cuanto a la vacuna contra el dengue, recordó que “la campaña inició hace poco más de un año en el Departamento Pilcomayo, continuó en el Pilagás y ahora se está terminando de vacunar en localidades como General Belgrano, General Güemes, San Martín Dos, Fortín Lugones, Posta Cambio Salazar, Lamadrid, Guadalcázar, Villa Dos Trece, El Colorado, Villa Escolar, Mansilla, Herradura y Tatané, a personas entre 35 y 39 años”.

“Nos quedamos sin las dosis enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación y nuevamente estamos solicitando provisión para seguir avanzando en edades y lugares, siempre teniendo en cuenta la cantidad de dosis necesarias”, añadió, por último.



