El Museo Histórico Policial cumplió 32 años al servicio de la comunidad

• El nuevo aniversario se celebró en el edificio ubicado en la calle Trinidad González y Rómulo Amadey con una visita guiada.

El Museo Histórico Policial “Comisario General ® TTNN Don Justo Bobadilla” cumplió 32° años de vida institucional al servicio de la comunidad formoseña y la celebración se realizó en el marco de las actividades conmemoratorias al “ 65° Aniversario de la Policía de la Provincia de Formosa ”.

El evento se desarrolló este martes por la mañana, en el edificio del Museo Histórico Policial ubicado en la calle Trinidad González y Rómulo Amadey, donde uniformados del museo realizaron una visita guiada para los invitados.

El jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra presidió la ceremonia y estuvo acompañado por oficiales jefes que integran la Plana Mayor Policial, oficiales superior y subalterno, personal retirado del Departamento Retiro y Pensiones e invitados especiales.

También estuvieron presentes integrantes del Museo Policial, Dirección General de Policía Científica y de la Guardia de Honor, quienes exhibieron sus uniformes y realizaron una reseña histórica de cada área.

Nuestro museo es un lugar donde se conserva la historia de nuestra institución, donde se recuerdan los logros y los sacrificios de nuestros policías. Es un espacio donde se puede aprender sobre la evolución de la policía y su papel en la sociedad. Pero también es un lugar donde se puede reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos y cómo podemos mejorar nuestra labor para servir a la comunidad.

Nuestros policías han trabajado incansablemente para proteger a nuestra comunidad, a menudo poniendo en riesgo sus propias vidas. Su dedicación y compromiso con la justicia y la seguridad son un ejemplo para todos nosotros. Nuestro museo es un tributo a su labor y un recordatorio de la importancia de su trabajo.

Este edificio representa la identidad de la Institución Policial y refleja los orígenes, el antes y la transformación de lo que hoy es la Policía de la provincia, gracias a las políticas claras del Gobierno provincial, de la mano de nuestro gobernador Gildo Insfrán que nos acompaña en todo momento”.

Además, los vecinos del barrio formaron parte de este recorrido, lo que permitió compartir distintas actividades en medio de un clima festivo.