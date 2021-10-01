Bartolomé de las Casas: Esclarecieron la sustracción de un vacuno y aprehendieron al presunto abigeo

• La recolección de evidencias derivaron en un allanamiento

Miembros de la Unidad Especial Asuntos Rurales, Sección Bartolomé de las Casas, detuvieron a un hombre, secuestraron un vacuno, dos caballos, una Chevrolet S10 y ensillados, entre otros elementos de interés para la investigación.

Un poblador denunció la sustracción de un animal de su campo ganadero y los efectivos realizaron las tareas de investigación que permitieron establecer la identidad de los presuntos autores: que fueron observados cuando llevaban animales a su campo en una camioneta.

Luego los policías realizaron el seguimiento de huellas y constataron que las pisadas de dos equinos y un vacuno finalizaban en un predio.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Enrique Javier Guillen, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial fue realizada por los integrantes de la Sección Bartolomé de las Casas en un establecimiento ganadero de esa jurisdicción.

Durante la requisa aprehendieron a un hombre, secuestraron dos caballos, una camioneta, ensillados y hallaron la vaca sustraída, que estaba atada en una zona boscosa.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.