Detuvieron a dos sujetos y secuestraron un cuchillo

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Tentativa de robo y lesiones con el uso de arma blanca”

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima aprehendieron a dos hombres, secuestraron un cuchillo tras un allanamiento en el barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa.

El lunes último, a las 2:00 horas, un hombre denunció que estaba en su vivienda cuando los inadaptados intentaron ingresar para sustraer pertenencias y al verse descubiertos, uno de ellos sacó un arma blanca y lo lesionó; mientras que el otro arrojó escombros durante su huida.

De inmediato, se iniciaron las averiguaciones y los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 a cargo del Dr. Enrique Javier Guillen, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial fue realizada por los integrantes de la Comisaría Seccional Séptima, con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), Policía Científica y demás dependencias del área Distrito Cinco, en una casa ubicada en la manzana “H” del barrio El Porvenir.

Durante la requisa detuvieron a dos sujetos, de 18 y 41 años, secuestraron un cuchillo y los trasladaron hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



