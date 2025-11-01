El Ministerio de Turismo fortalece el trabajo conjunto con prestadores locales en el marco del OCA Trail 2025

En el marco del evento deportivo “OCA Trail 2025”, desarrollado en la Reserva de Biósfera Laguna Oca, el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, realizó una visita a la Granja Don Julián, emprendimiento que presta servicios turísticos en la zona y que forma parte activa del circuito de turismo comunitario.

Durante la jornada, el equipo del Ministerio llevó adelante trabajos de mantenimiento y arreglos de cartelería, acompañando y apoyando el esfuerzo diario de los prestadores privados que impulsan la actividad turística local.

Además, se hizo entrega de artesanías formoseñas, con el objetivo de que, a través de estos espacios, se continúe difundiendo la identidad, la cultura y las expresiones propias de la provincia.

La visita también incluyó una instancia de diálogo donde se escucharon propuestas y se planificaron acciones conjuntas de cara a la temporada de verano 2026, reforzando el compromiso del Gobierno de Formosa con el fortalecimiento del sector turístico.

Estas acciones destacan la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado, consolidando vínculos que permiten potenciar la oferta turística, mejorar los servicios y promover el desarrollo sostenible en destinos claves como Laguna Oca.







