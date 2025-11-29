Formosa denuncia discriminación en un comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación

El gobierno de la provincia de Formosa expresó su sorpresa y profundo malestar luego de que el Ministerio de Salud de la Nación difundiera un comunicado institucional sobre la importancia de la vacunación, del cual Formosa y otras jurisdicciones del país fueron excluidas sin explicación alguna.

El documento, firmado por el ministro nacional de Salud y por titulares de carteras sanitarias de distintas provincias, sostiene que “las vacunas son seguras y salvan vidas” y reafirma el compromiso de garantizar el acceso gratuito al Calendario Nacional de Vacunación. Sin embargo, la ausencia de Formosa en un mensaje federal que debería incluir a todo el país llamó la atención de manera inmediata.

Fuentes oficiales del gobierno formoseño señalaron que la omisión resulta inexplicable y revela una intención política evidente, ya que Formosa no solo cumple estrictamente con el Calendario Nacional de Vacunación, sino que históricamente ha sido una de las provincias con mayor cobertura y mejor desempeño sanitario en materia de prevención.

Esta conducta por parte del Gobierno Nacional no es nueva: forma parte de una serie de acciones sistemáticas de discriminación hacia Formosa y otras provincias que sostienen una línea política distinta al ajuste permanente. Tal como ocurrió en la última reunión de gobernadores, donde directamente se los excluyó del debate, se impide una discusión federal real sobre las políticas públicas, evitando que las provincias que representan los valores del peronismo fundamentalmente planteen que el ajuste no debe recaer en los sectores más vulnerables.

“Una decisión política injustificada y malintencionada”

Desde Casa de Gobierno destacaron que el gobernador Gildo Insfrán ha sido un firme defensor del esquema completo de vacunas, incluso en tiempos recientes donde el gobierno libertario puso en discusión la continuidad de varias inmunizaciones obligatorias.

En reiteradas ocasiones, Insfrán ha exigido públicamente que el Estado nacional no elimine vacunas del Calendario, que garantice su provisión regular y que respete el carácter obligatorio del programa de vacunación infantil y adolescente. En varias oportunidades alertó que la Nación dejó desabastecidas a las provincias o directamente miró para otro lado ante planteos críticos sobre la salud pública.

Por ello, en Formosa consideran que la exclusión del comunicado no es un error administrativo sino una decisión política cargada de mala intención, destinada a desplazar del marco federal a las provincias que han mostrado independencia y firmeza frente al recorte de políticas sanitarias impulsado por la administración nacional.

La salud no puede ser usada como herramienta de disputa

Funcionarios provinciales recordaron que la vacunación en Formosa “es política de Estado desde hace décadas”, y que, incluso durante la pandemia y los años posteriores, la provincia sostuvo un esfuerzo propio para garantizar cobertura y accesibilidad.

Además, remarcaron que en materia de vacunación infantil, Formosa mantiene indicadores superiores a la media nacional, producto de un sistema sanitario integrado que no depende de coyunturas políticas.

Un llamado a la responsabilidad federal

Finalmente, desde el Ministerio de Desarrollo Humano provincial señalaron que “la salud pública no puede ser utilizada para discriminar jurisdicciones ni para enviar mensajes políticos encubiertos”, y que el comunicado difundido por la Nación “rompe el espíritu federal que debería primar en temas vinculados a la prevención y la protección de la población”.

Mientras tanto, Formosa reafirmó su decisión de seguir exigiendo al gobierno nacional la provisión regular de vacunas y el cumplimiento pleno del Calendario Nacional, “porque cuidar la salud de los argentinos —y de los formoseños— no puede ser una opción ni un capricho ideológico”.



