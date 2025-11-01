El IPF presentó carreras y firmó un convenio en Ingeniero Juárez

Con el acompañamiento del municipio de Ingeniero Juárez, el Instituto llevó su oferta académica a estudiantes de la región, brindando información y nuevas propuestas formativas que fortalecen la continuidad educativa y el desarrollo tecnológico en la provincia. Además, se concretó la firma del convenio de articulación institucional.

En el marco del Modelo Formoseño, que coloca al ser humano como centro de todas las políticas públicas diseñadas e implementadas por el Gobierno provincial, el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto M. Zorrilla”, visitó la localidad de Ingeniero N. Juárez para acercar su oferta académica y fortalecer el vínculo institucional con la comunidad del oeste formoseño.

La comitiva encabezada por el director del IPF, doctor Horacio Gorostegui y su equipo de profesionales, presentó las carreras de nivel superior que ofrece la institución.

Bajo el lema “Estudiá cerca, crecé en grande”, se llevó a cabo una charla informativa en la E.P.E.S. Nº12 “Manuel Belgrano”, donde los jóvenes de la localidad y zonas cercanas conocieron en detalle las diferentes propuestas formativas: Tecnicaturas Superior en Mecatrónica, Química Industrial, Telecomunicaciones y Desarrollo de Software Multiplataforma.

Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de acercar nuevos cursos, capacitaciones y acciones formativas complementarias, con el objetivo de seguir incentivando la continuidad de estudios, fortalecer la proyección profesional de las y los jóvenes y contribuir al desarrollo estratégico y tecnológico de la provincia.

Convenio

Se concretó la firma de un convenio entre el IPF y el Municipio de Juárez, destinado a establecer un marco de cooperación y asistencia mutua en áreas científicas, tecnológicas, de investigación, capacitación, difusión y promoción de la inserción laboral.

Este acuerdo representa un paso fundamental para consolidar la articulación institucional y fortalecer la vinculación entre los sectores educativos, científicos y tecnológicos con las necesidades del trabajo, la producción y el desarrollo local.

Asimismo, busca impulsar y acompañar el crecimiento de los sectores productivos, sociales y culturales de la región, aprovechando las potencialidades de desarrollo socio-económico y cultural de la provincia.

Por su parte, la delegada zonal del departamento Matacos, profesora Marcela Ibañez, destacó la importancia de la actividad y señaló: “Los estudiantes esperaron con mucha expectativa esta jornada, ya que muchos de ellos están finalizando el secundario. Es una oportunidad para conocer las ofertas académicas que tenemos dentro de la provincia, que gracias a las políticas implementadas por el Gobierno provincial hoy permiten que nuestros jóvenes estudien en su tierra natal”.

Un compromiso con la educación formoseña

Creado el 31 de enero de 2018, mediante el Decreto Provincial N.º 18/2018, el Instituto Politécnico Formosa nació como una institución educativa orientada a articular el estudio con el trabajo, la investigación con la producción y el conocimiento teórico con la práctica. Su propósito es formar técnicos capaces de integrarse a equipos de trabajo vinculados a sectores de alta tecnología, producción industrial y prestación de servicios especializados.

De este modo, el sistema educativo provincial asume su compromiso de preparar a las nuevas generaciones como personas creativas, autónomas y listas para desempeñarse en el mundo del trabajo, la ciencia, la tecnología y la innovación. Con estas acciones, se continúa construyendo el nuevo hombre formoseño, en coherencia con un modelo de provincia que avanza con una mirada humana e inclusiva.







