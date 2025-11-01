Informaron faltante de vacunas COVID- 19 por parte del Ministerio de Salud de la Nación

Ante esa situación, Formosa enfrenta la falta de dosis de refuerzos, en un contexto de aumento de casos que se viene dando en las últimas semanas en la provincia, en concordancia con la tendencia que se registra a nivel nacional.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, advirtió sobre la falta de vacunas contra el Covid-19 por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

A pesar de reiterados reclamos efectuados desde el Departamento de Inmunizaciones dependiente de la cartera sanitaria provincial “y en medio de un nuevo aumento, no estamos disponiendo de los refuerzos de vacunas contra el COVID porque el Ministerio de Salud de la Nación, no está enviando”, remarcó el jefe del mencionado Departamento, licenciado Julio Arroyo.

Dio a conocer que, desde ese organismo nacional, fundamentan dicho accionar en que “las vacunas se encuentran desde hace dos meses en la Aduana a la espera de los trámites que debe presentar el Ministerio de Salud de la Nación para retirar las dosis y distribuirlas a las provincias”.

Al mismo tiempo, puso de resalto, que “no sólo Formosa está afectada por la falta de estas vacunas, sino que, en este momento, son más de 20 las provincias del país que no cuentan con las dosis de vacunas contra el COVID- 19 debido a que, desde Nación, el envío está suspendido”.

Vigilancia epidemiológica intensificada

En relación al tema, se refirió también la directora de Epidemiología y Medicina Tropical del Ministerio de Desarrollo Humano, doctora Claudia Rodríguez, quien aseguró que, si bien “estamos con un aumento de casos positivos respecto al COVID, el Gobierno de la provincia está reforzando las múltiples acciones vinculadas a la vigilancia epidemiológica”.

Eso incluye, el hisopado a todas las personas sintomáticas respiratorias que acuden a la consulta “que se realizan en los centros de salud y hospitales de toda la provincia, ya que en Formosa tenemos disponibilidad de reactivos para el análisis de las muestras en todos los laboratorios de la Red pública de Salud provincial, lo que nos permite detectar los casos y que quizás otras provincias no lo están haciendo”, expuso la epidemióloga.

Asimismo, remarcó que, en el contexto de la falta de vacunas, “con más razón, es fundamental cumplir con las medidas de prevención, a fin de cortar la transmisión del virus, teniendo en cuenta que se disemina muy rápidamente en la comunidad y evitar así, que el número de casos siga ascendiendo y se produzcan contagios masivos”.

Por último, Rodríguez, insistió en la importancia de hacer la consulta médica de inmediato al hospital o centro de salud más cercano “ni bien se inician los síntomas, no automedicarse e hisoparse para confirmar o descartar la enfermedad”.











