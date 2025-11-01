El Servicio de Terapia Intensiva del HAC presentó una innovadora tecnología
La misma ofrece una respuesta médica revolucionaria para pacientes críticos.
El evento contó con la presencia de destacados profesionales, como el doctor Fernando Lombi, médico Intensivista y Nefrólogo del Hospital Británico; el doctor Néstor Raimondi, médico Intensivista y presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos; y la licenciada María Luisa Colli, jefa de Enfermería del Centro de Diálisis del Hospital Italiano de Buenos Aires.
La presentación se centró en la actualización y puesta en marcha de la tecnología CytoSorb, un sistema extracorpóreo que absorbe eficientemente citoquinas de la circulación, disminuyendo la respuesta inflamatoria. Esta tecnología es compatible con hemodiálisis, reemplazo renal continuo y soporte extracorpóreo de oxigenación.
El HAC es la primera institución en la provincia de Formosa en contar con esta tecnología, y una de las pocas en Argentina. El equipo de Terapia Intensiva del hospital, con el asesoramiento de dichos especialistas, estará a cargo de la implementación y utilización de este equipamiento.
Desde la Administración General del HAC, destacaron la importancia de seguir creciendo e incorporando equipamiento de gran relevancia para los pacientes, lo que se refleja en el desarrollo de prestaciones médicas, capacitación del recurso humano e infraestructura.
La implementación de esta tecnología refleja el compromiso del estado con la mejora continua de los servicios de salud y la capacitación de los profesionales, para brindar atención de alta calidad a los pacientes que lo necesiten.