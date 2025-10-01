El HAC celebró el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre con una colecta y agasajo

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” realizó este viernes 7 una jornada especial de colecta externa y un agasajo a las personas que se acercaron a donar, como reconocimiento a su valioso gesto solidario.

La actividad fue organizada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital, con el objetivo de promover la donación voluntaria, habitual y altruista de sangre, fundamental para garantizar el suministro seguro y permanente a los pacientes que lo necesitan.

Durante la jornada, numerosos donantes —tanto habituales como nuevos— se sumaron a esta iniciativa, demostrando una vez más el compromiso de la comunidad formoseña con la salud y la vida.

El equipo de Hemoterapia destacó la importancia de fortalecer la cultura de la donación, recordando que una donación puede salvar hasta cuatro vidas, y que contar con donantes voluntarios permite disponer de sangre segura en cualquier momento del año.

De esta manera, el Hospital de Alta Complejidad reafirma su compromiso con la salud pública y continúa impulsando acciones que fomentan la participación de la comunidad en prácticas que salvan vidas.

Para finalizar se recuerda a la población los requisitos para la donación de sangre: desayunar de forma habitual; pesar más de 50 kg; concurrir con DNI; las personas con tatuajes y/o piercing lo pueden hacer después de haber transcurrido los 12 meses.

Pueden acercarse de lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas, en el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad.











