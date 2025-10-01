CEC-Formosa participó de la elección de Solá, Jeronimo y Arguello en la CGT

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio- Filial Formosa, Aníbal Alarcón participó del Congreso Nacional Ordinario de la Confederación General del Trabajo realizado recientemente en el Estadio de Obras Sanitarias emplazado en la Capital Federal.

En su carácter de congresal de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicalista mercantil formoseño celebró la consagración de la nueva conducción tripartita integrada por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Sindicato de Camioneros).

Tras remarcar “el apoyo mayoritario de los gremios confederados hacia el flamante triunvirato electo para el período 2025-2029”, Alarcón consideró un honor “haber sido parte de un cónclave decisivo para el presente y futuro del movimiento sindical argentino”

También valoró “el gesto del compañero José González, subsecretario general de FAECyS y titular del Movimiento Mercantil del Interior (MMI) de ceder su cargo en la Secretaría de Asuntos Institucionales de la CGT, cargo que será ocupado por el compañero Daniel Lovera, secretario de Asuntos Laborales de nuestra Federación, secundado por la compañera mercantil, Romina Santana”.

Con respecto a su alejamiento de la Confederación General del Trabajo, González manifestó que lo hizo “para asumir de lleno una nueva etapa de trabajo y articulación desde CABA hacia el interior del país, junto a los distintos bloques políticos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la unidad del gremio de comercio y del movimiento obrero en su conjunto”

Luego de felicitar a los flamantes representantes mercantiles dentro de la CGT, el líder del MMI expresó su agradecimiento al compañero Armando Cavalieri y al Secretariado Nacional por acompañarme en esta decisión, y a todas las delegadas y delegados que estuvieron presentes en el Congreso, especialmente a los incondicionales integrantes del Movimiento Mercantil del Interior”.