Los trabajos municipales se enfocaron el viernes en el mantenimiento de desagües pluviales

Este viernes, máquinas municipales cerraron el plan de tareas programado para la semana, el que se centró fundamentalmente en el estado de los desagües pluviales distribuidos en la ciudad, además de la recomposición de calles y el levantamiento de residuos de gran tamaño.

Equipos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, junto a cooperativistas, concretaron el cuneteo manual en el B° Sagrado Corazón, sobre Av. Los Paraísos entre Av. Néstor Kirchner y Av. Los Pumas, lo que se replicó sobre Pacífico Scozzina entre Nicolás Avellaneda y Av. Diagonal, en el B° Divino Niño. Allí se complementó el trabajo con el levantamiento de suelo sobre Lorenzo Winter, entre Av. Diagonal y Av. 12 de Octubre.

Los trabajos de optimización del drenaje pluvial se acentuaron con la limpieza de bocas de tormenta sobre Av. Néstor Kirchner, desde Av. Gendarmería Nacional hasta Calle 24, mientras que se ejecutó el cuneteo y limpieza de traza en la calle interlote de los Lotes 148 y 133, como actividades previas para el enripiado del lugar.

Por su parte, en la zona norte de la ciudad se hizo lo propio con la mejora general de desagües a través del cuenteo y la limpieza de bocas de tormenta en los barrios República Argentina, El Quebranto, Juan D. Perón, 7 de Mayo y zonas aledañas.

Sábado sin recolección

Por último, informaron desde la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna que, con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador Municipal, este sábado 8 de noviembre no se brindará el servicio de recolección de residuos domiciliarios, por lo que se solicita no retirar las bolsas a los parterres hasta el día siguiente, para evitar su exposición.



