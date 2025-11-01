El gobernador Insfrán participó de la 22° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande Argentino

La Región del Norte Grande se congregó este jueves 20, en Santiago del Estero, a través de los gobernadores de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Jujuy, Misiones y el mandatario anfitrión, así como con los vicegobernadores de Corrientes, Chaco y Salta.

En el caso de Formosa, asistió el gobernador Gildo Insfrán.

En el primer punto, se trató la elección del presidente pro témpore a partir de la fecha y por un año. Por unanimidad resultó electo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

En el segundo punto, expresaron la solidaridad y apoyo a la provincia de La Rioja, respecto a la inclusión en el presupuesto nacional, como ha venido ocurriendo en los últimos años, de un artículo que prevea la asignación de una partida a favor de la provincia, en reconocimiento y compensación del punto de coparticipación que se le ha sacado en el año 1988.

Lo mismo que en el tercer punto, que fue “igual solidaridad y apoyo a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones que no han transferido sus Cajas Previsionales; y que si bien se encuentran consideradas en el Presupuesto 2026, es una cifra simbólica cuyo monto no representa el monto que les corresponde”.

El cuarto punto expresó la necesidad de que se contemple en el Presupuesto 2026 los aportes y remanentes del Tesoro Nacional (ATN) y combustibles, mientras que en el quinto punto, los mandatarios del Norte Grande ratificaron la iniciativa “para la discusión del Presupuesto 2026, a la limitación del 1.9% al 1% como alícuota del ARCA, establecida en Ley 26.546, atento a que este porcentaje alcanza para cumplir la finalidad para el cual fue conformado, y que ese 0,9% restante reingrese a la masa coparticipable de las provincias”.

El sexto punto fue de respaldo al reclamo de las provincias de Corrientes y Misiones por las regalías de Yacyretá.

En tanto que en el séptimo punto resolvieron “continuar con la agenda común que genera la promoción de nuestra región, en la costa argentina, así como también en ferias internacionales, alimenticias, turísticas, comerciales, tecnológicas: que durante estos años nos permitió dar a conocer todo el potencial para inversiones, ofrecer nuestra oferta exportable, generar oportunidades de acuerdos comerciales con otros países del mundo y potenciar el desarrollo productivo de la región”.

Y en este sentido, aprobaron una agenda de misiones internacionales prevista para el primer semestre del 2026.

En el octavo y último punto la Asamblea del Norte Grande ratificó su diálogo permanente como región y hacia una agenda en común, “y también solicita al Gobierno nacional la posibilidad de ser escuchado y de aportar desde nuestra región nuestras ideas y aportes”.

Por último, se remarcó en el documento de la 22° Asamblea de Gobernadores reunida en Santiago del Estero, la decisión de sostener una “firme convicción de trabajar en conjunto por nuestros intereses regionales y federales”.







