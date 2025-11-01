Insfrán participó de la reunión de los gobernadores del norte grande argentino

En el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero (CCB), Gildo Insfrán participó de la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino donde protagoniza un encuentro junto al anfitrión del último cónclave de este año, el gobernador, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y los mandatarios: Osvaldo Jaldo (Tucumán) :Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones); la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider y el recientemente electo gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Pasadas las 10 de la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025, los mandatarios provinciales cantaron el himno nacional y luego pasaron a un encuentro deliberativo que se extenderá pasado del mediodía. Gerardo Zamora, encabeza el encuentro en su carácter de presidente pro témpore del Consejo.

Espíritu del encuentro

El Consejo Regional del Norte Grande Argentino tiene la misión de propender a la unidad regional y su desarrollo estratégico, a través de la conformación de una agenda temática y propositiva en materia de logística integrada, red vial urbana y rural, agua potable y cloacas, viviendas, fibra óptica, conectividad, energía urbana y rural, desarrollo económico e inversiones, ordenamiento territorial y urbano, educación, salud, deporte, turismo, cultura, seguridad, justicia, ambiente, integración regional e internacionalización de nuestra producción.