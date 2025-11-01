COVID-19: se duplicaron los hisopados, pero los casos positivos crecieron en menor medida
Aunque la cantidad de testeos se duplicó esta semana, el aumento de casos fue proporcionalmente menor. Salud recomienda sostener las medidas preventivas, completar los refuerzos de vacunación y realizar consulta médica ante la aparición de síntomas compatibles.
Este domingo 30, el Gobierno de Formosa informó que, en la última semana se han realizado 3.056 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 469 de ellos resultados positivos a coronavirus (Índice de positividad 15,3%).
Del total, 329 corresponden a la ciudad de Formosa; 20 a El Colorado; 18 a Pirané y con nueve contagios cada una, en las localidades de Laguna Blanca y Misión Laishí.
Asimismo, Gran Guardia registró ocho; Herradura y Estanislao del Campo, siete cada una; San Martín Dos con seis casos y Clorinda, Palo Santo y Villa Escolar, cinco respectivamente.
Por su parte, en Pozo del Tigre, El Espinillo y General Mansilla se detectaron cuatro positivos en cada localidad; tres en Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Ibarreta, Comandante Fontana, Mayor Villafañe y Villa Dos Trece.
Y en El Potrillo, Siete Palmas y Laguna Naineck dos contagios cada una; en Laguna Yema, Subteniente Perín, General Güemes, Riacho He Hé y San Hilario un caso respectivamente.
De esta manera, son 648 los casos activos; 328 registros de altas y un paciente permanece internado. Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 2.993 en total.
Respecto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, indicaron que son en total 152.271 casos diagnosticados; 150.195 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.