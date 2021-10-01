Formosa celebró el Día de la Tradición con una gran velada

En el Teatro de la Ciudad, la provincia de Formosa celebró con una gran velada el Día de la Tradición, que se evoca este 10 de noviembre. De este modo, se recordó el nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca.

Fue una gala musical y de danza folklórica, con acceso libre y gratuito. El destacado evento contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, y también acompañaron otras autoridades de esa cartera y de la Subsecretaría de Cultura.

Al destacar esta fecha, subrayó el ministro Aráoz a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR): “Históricamente, la hemos celebrado los formoseños y las formoseñas porque integran nuestro acervo cultural, además es coherente con nuestra identidad, con la cual nos presentamos orgullosamente en cualquier lugar”.

Del mismo modo, resaltó la actividad desarrollada en la mañana de este lunes en la EPES N° 95. Dijo que allí los jóvenes especialmente celebraron el Día de la Tradición, “con números musicales y trabajos alusivos, acompañados por sus profesores”.

“Eso realmente nos enorgullece”, marcó contundente, destacando en sí el hecho de que “nuestra juventud viva de esa manera a nuestra tradición y reflexione en torno a ella”. Y aseguró también que “los versos del Martín Fierro están más vigentes que nunca”.

Por su parte, la directora de Acción Cultural, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, Graciela Marechal, se expresó en el mismo sentido, mostrando su felicidad porque en esta gala participaron artistas de trayectoria que forman parte del área, otros que fueron invitados y algunos del taller de Danza Folklórica de adultos que se dicta en el Galpón “C” del Paseo Costanero.

A su vez, mencionó que convocaron a recitadores gauchescos de renombrada trayectoria.

A su turno, el profesor Fabián Cárcano: “Hemos trabajado con el equipo de la Subsecretaría de Cultura para poder cubrir este evento que para nosotros es muy especial”.

Desde lo musical, señaló que se reunió a todos los profesores, músicos y vocalistas del área dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, ya que se trata de quienes dictan los talleres y clases de distintos espacios. Y desde la danza se hizo lo propio con el taller de adultos, “para sumarlos a esta velada, lo cual nos pareció genial”, acentuó.







