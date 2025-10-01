Un motociclista murió tras una colisión con un automóvil

Ocurrió en la avenida Arturo Frondizi y calle Ejército Argentino

Un hombre de 35 años, que se desplazaba en una Honda CBR 600, perdió la vida pese al esfuerzo realizado por personal médico del Hospital Central, luego de protagonizar una colisión con un auto Chevrolet Onix, en el barrio Obrero de la ciudad de Formosa.

El hecho de tránsito se produjo el viernes último, alrededor de las 12:45 horas y efectivos de la Comisaría Seccional Segunda acudieron hasta la intersección de la avenida Arturo Frondizi y calle Ejército Argentino.

En el lugar, resultaron involucrados la motocicleta en la que se desplazaba la víctima por la mencionada avenida en sentido oeste-este y el auto que circulaba por la calle Ejército Argentino de sur a norte.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión entre ambos vehículos, lo que provocó que el motociclista pierda el control, caiga y sufra lesiones y pérdida del conocimiento.

El hombre fue trasladado por personal del SIPEC al Hospital Central y pese al trabajo de los médicos, a las 21:00 horas de ese mismo día perdió la vida, producto de las graves heridas.

La escena del hecho fue documentada por integrantes de la Dirección de Policía Científica, mientras que personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial realizó la prueba de alcohotest al conductor del auto, de 73 años, que arrojó resultado negativo.

Todo fue informado al juez del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Enrique Javier Guillen, quien ordenó las acciones a seguir.

El cuerpo del motociclista, identificado como Antonio Fabián Riquelme, fue entregado a sus familiares para las exequias, luego de la autopsia del forense.

En consecuencia, se inició una causa judicial por “Homicidio culposo”, se notificó la situación legal al conductor del automóvil y todo quedó a disposición de la justicia provincial.



