La Policía detuvo a un hombre por amenazar con un revólver a un adolescente

• El procedimiento fue en el marco de una causa por “Amenazas con el uso de arma de fuego”

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga aprehendieron a un hombre, tras un allanamiento en su vivienda del barrio Fontana, donde secuestraron un arma de fuego presuntamente utilizada para amenazar a un joven.

El hecho tuvo su origen días atrás, cuando la madre de un adolescente denunció que su hijo había sido amenazado con un arma de fuego por un sujeto de 76 años, luego de una discusión con jóvenes en una cancha del mencionado conglomerado habitacional.

Según la víctima, tras un intercambio de palabras entre los adolescentes, el abuelo de uno de ellos se acercó al lugar y comenzó a insultar al menor de edad, para luego retirarse y regresar con un arma tipo revólver, la cual exhibió mientras profería amenazas.

Ante la gravedad del caso, los policías realizaron tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor y solicitar la orden de allanamiento para su domicilio ubicado sobre la calle Pringles N° 1.800 del barrio Fontana.

La medida judicial se concretó el lunes último, con uniformados de la dependencia y la presencia de testigos, según lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Durante la requisa, se secuestró el arma de fuego tipo revólver, calibre 32, con seis cartuchos, que habría sido la utilizada en el hecho.

La diligencia fue documentada fotográficamente por personal de la Dirección General de Policía Científica.

Por disposición del juez Enrique Javier Guillen, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación legal en la causa judicial caratulada “Amenazas con el uso de arma de fuego”.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, continuó en libertad, a disposición de la Justicia provincial.







