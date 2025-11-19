Programa de Salud Comunitaria "Dr. Ramón Carrillo" se Implementa en Barrios de la ciudad

La agrupación La 17 Militante ha puesto en marcha el programa "Dr. Ramón Carrillo" en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio, una iniciativa que busca fortalecer la prevención sanitaria mediante un trabajo territorial directo con la comunidad.

La propuesta se estructura sobre tres ejes fundamentales: promoción de información en salud, prevención mediante visitas domiciliarias para detección temprana de factores de riesgo, y participación comunitaria activa para la elaboración de diagnósticos situacionales precisos.

El operativo cuenta con promotores territoriales -vecinos de la zona- que realizan relevamiento puerta a puerta, trabajando bajo la supervisión técnica del Dr. Francisco Gómez, especialista en Medicina Familiar, y el Dr. David Bogarín, especialista en Medicina General.

"Creemos que la salud se construye día a día, anticipándonos a los problemas y trabajando codo a codo con la comunidad", señalaron los organizadores a través de un comunicado.

El concejal Marcelo Sosa, referente de la agrupación, destacó que el trabajo se desarrolla en coordinación con diversas instituciones locales para implementar soluciones adaptadas a las necesidades específicas detectadas en el territorio.

El programa consolida un modelo de trabajo que integra el conocimiento profesional con el saber comunitario, creando sinergias positivas que benefician a toda la población. Una demostración de cómo la articulación entre distintos actores sociales construye comunidades más fuertes y saludables.



