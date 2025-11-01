Detectaron una camioneta con pedido de secuestro

• Fue durante un control preventivo en la Ruta Nacional 11 y avenida San Martín de la localidad Lucio V. Mansilla

Efectivos de la Dirección General Policía Seguridad Vial aprehendieron a un hombre, secuestraron un Volkswagen Amarok, con pedido de secuestro vigente en una causa judicial por “Estafa”.

Este miércoles alrededor de las 00:20 horas, los uniformados realizaban un control preventivo de vehículos con identificación de personas, en el Acceso Sur de la localidad de Mansilla.

Durante esa actividad, demoraron la marcha del rodado, al mando de un sujeto, de 43 años, oriundo de Colombia, quien dijo dirigirse hacia la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco.

A través de la base de datos de la Dirección General de Informática, establecieron que registraba pedido de secuestro en una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego, los integrantes de la Comisaría Lucio V. Mansilla realizaron las actuaciones procesales correspondientes.

El rodado y el sujeto fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



