Continúan las evaluaciones del PEAF correspondientes al segundo operativo muestral en el Nivel Secundario

Las evaluaciones del Programa de Evaluación de Aprendizaje de Formosa (PEAF) se siguen desarrollando en la provincia. El segundo operativo de carácter muestral, en esta oportunidad, se llevó adelante este miércoles 19, durante la tarde, en escuelas del Nivel Secundario a los estudiantes del primer año.

Estas fueron la EPES N°27 “Raúl Scalabrini Ortíz” y EPES N°95, aunque cabe destacar que evaluaciones se desarrollan en todas las Delegaciones Zonales de la provincia a través de este sistema digital estandarizado.

En ese marco, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), indicando que el PEAF es “una plataforma desarrollada por tecnólogos de la provincia asistidos por especialistas del Ministerio de Cultura y Educación y dentro del paradigma de desarrollo de capacidades”.

A partir de un acuerdo de cooperación, participaron en su creación el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, el área de Planeamiento Educativo del MCyE y también técnicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Por tanto, distinguió esto es “un logro que resume talentos locales con un potencial de crecimiento enorme”, valorando al sistema que, además, “nos enorgullece profundamente”, puesto que “es el único en su tipo en la Argentina”.

Destacó también el funcionario el alcance del PEAF al marcar que le permite “al sistema educativo hacer evaluaciones con mayor frecuencia para un seguimiento de la trayectoria escolar del alumno”.

Por otro lado, recordó el ministro que las Pruebas Aprender, las cuales se habían desarrollado en Formosa el pasado martes 18 en el Nivel Primario del sistema educativo provincial, surgieron del acuerdo celebrado por las provincias argentinas en Asamblea Federal del Consejo Federal de Educación.

Indicó que fue “ante la necesidad de contar con información estandarizada para todo el país y, de esa manera, acordar institucionalmente diseño y aplicación de evaluación de políticas públicas educativas”.

Sin embargo, reclamó que el actual Gobierno nacional del presidente Javier Milei mantiene una “deuda en el diseño de políticas con un sentido federal”.

Al igual que en el tema del financiamiento educativo, porque advirtió que en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 enviado para su tratamiento en el Congreso “está expresando claramente que habrá una disminución dramática en los recursos”.

Sin embargo, “en Formosa seguimos invirtiendo en educación”, aseguró contundente, prueba de ello es que “esta plataforma interactiva se desarrolló con fondos provinciales”.

A través de la cual se llevan a cabo las evaluaciones en todas las Delegaciones Zonales de la provincia, “y los resultados obtenidos son altamente valiosos porque nos permiten ajustar todas las propuestas que se tienen para cada año lectivo”, remarcó.

La licenciada Patricia Pastor, directora de Planeamiento Educativo, también se refirió a este tema, profundizando en cuáles son las áreas que se evalúan en este segundo operativo muestral que se está haciendo.

“Esta plataforma permite hacer monitoreos y seguimientos sobre cuatro áreas en el Nivel Secundario: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Naturales”, declaró y agregó: “En este momento estamos monitoreando lo que es el primer año” del Nivel Secundario.

El primer operativo muestral había sido a principio de año. Mediante el PEAF, se podrá saber “cómo están avanzando los estudiantes en función del desarrollo de capacidades y cómo llegarán a segundo año y, a partir de allí, elaborar estrategias de acompañamiento de cuidado de las trayectorias”.

Por consiguiente, se aspira a que “progresivamente podamos ir enriqueciendo la plataforma con ejercicios para las cuatro áreas en el segundo año, después en tercero y así hasta llegar al sexto año”, subrayó.

En base a ese objetivo, marcó Pastor que “creemos que es una herramienta muy potente desde el aspecto pedagógico y desde el campo informático”, ya que “nos permite tener información propia y saber cómo está marchando la educación en Formosa”.

Y añadió que los estudiantes recibieron de “muy buena manera” estas herramientas digitales para hacer el examen que tiene un carácter muestral”.

En ese ámbito, pasó a detallar que “fue altísima la participación” a las evaluaciones que se hacen, en simultáneo, en el interior y en la capital, “tanto en el mes de marzo como ahora”.

Y comunicó que “hasta este momento tenemos más de 4500 estudiantes de primer año que participaron de todo el territorio provincial de esta segunda etapa de lo que corresponde al año 2025”.

Por su parte, la profesora Sonia Mabel Ocampo, vicedirectora de la EPES N°27, y Verónica Viviana Oksienczuk, directora de la EPES N°95, expresaron que en ambas instituciones esta actividad se desarrolló con normalidad.

En especial, valoró Ocampo el equipamiento informático que posee la institución, esto es, las notebooks que son una herramienta fundamental que permitieron poder desarrollar en la institución la evaluación del PEAF.

Y Oksienczuk marcó que todo esto se hace con el fin de sumar a una mejor calidad educativa en la provincia.



