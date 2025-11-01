La Policía recuperó dos motores de agua sustraídos

Fue gracias a la participación ciudadana y al trabajo de la Brigada de Investigaciones

Integrantes de la Comisaría Laguna Blanca recuperaron bienes sustraídos en los barrios San Baltazar y San Blas, de la localidad de Laguna Blanca.

El primer hecho ocurrió, en la noche del jueves, cuando una vecina del barrio San Baltazar, denunció la sustracción de una bomba de agua de menor tamaño.

Luego, los efectivos realizaron las averiguaciones y localizaron a una mujer que había adquirido el elemento de buena fe.

El segundo motor elevador de agua, fue encontrado oculto entre malezas en un terreno baldío, cercano al lugar del hecho.

Las electrobombas recuperadas fueron reconocidas por los damnificados y todo quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, la investigación continúa para identificar y aprehender a los autores de los hechos.



