De la Rosa: “Desde el Bloque Justicialista vamos a presentar un proyecto alternativo del Presupuesto Nacional”

La licenciada Graciela de la Rosa, quien resultó diputada nacional electa en la última contienda electoral, se refirió a los desafíos que enfrentará la nueva conformación del Congreso de la Nación y estimó que el primero será la discusión por el Presupuesto Nacional para lo que, adelantó, el justicialismo presentará un proyecto alternativo.

“En campaña decíamos que lo que se vota es lo que va a ocurrir en la Argentina en los próximos dos años, porque va a depender de la cantidad de diputados y de senadores que tenga, o el peronismo, Milei, u otros partidos políticos”, recordó.

Y aseveró que “eso es lo que va a ocurrir” porque, sostuvo, “el primer conflicto que vamos a tener es por el Presupuesto Nacional, en diciembre”.

“El Presupuesto Nacional que presentó el presidente de Milei es un presupuesto donde la educación, la discapacidad nuevamente, las deudas que tiene la Nación con las provincias, no están contempladas, es decir, es un presupuesto de recorte y de ajuste”.

“Prácticamente es consolidar el ajuste que viene haciendo Milei hace dos años y, en contrapartida, desde el Peronismo y del Bloque Justicialista, vamos a presentar un proyecto alternativo”, anticipó.

Y ahondó: “Es un proyecto de presupuesto alternativo donde estén contempladas estas cuestiones: las deudas que la Nación mantiene con las provincias, que estén contemplados el financiamiento que necesitan tanto las universidades nacionales como la discapacidad”.

Es decir, ratificó la legisladora electa, este proyecto contempla todas aquellas cuestiones que “eran recortes de derechos fundamentales de los argentinos”.

Asimismo, valoró que “acá tenemos un Modelo Formoseño que tenemos que cuidarlo” porque es “de inclusión social, de equidad social y territorial”.

“Sobre todo en momentos tan difíciles que está viviendo la Nación, de recortes de derechos, es un paraguas para todos los formoseños y formoseñas, porque muchas de las medidas de ajuste del Gobierno nacional, acá no se siente justamente porque hay una política del Gobierno de de Formosa, del gobernador Gildo Insfrán, de tratar de que todos esos ajustes no se sientan en la provincia”, aseguró.

A su vez, de la Rosa analizó que el Presidente, aparte de desfinanciar las partidas nacionales, pretende hacer lo mismo con las provincias lo que significa, apuntó, “que quiere que hagan el mismo ajuste que hizo él a nivel nacional, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo y tenemos que luchar fuertemente”.

“Va a haber una lucha por el Presupuesto Nacional, fundamentalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la Cámara de inicio. Después pasa al Senado. Así que estamos preparados para eso”, garantizó.

Por último, la licenciada aseveró que “sabemos toda la deuda que Nación mantiene con Formosa” por lo que “queremos que se hagan algunas obras públicas”; y cuestionó que, en el Presupuesto propuesto por el Presidente, ni siquiera están contempladas las obras para mantener las rutas nacionales dentro de la provincia”.

“Hay cosas que no entendemos, o sea que hay cuestiones mínimas que hay que pedir que se reformulen en el Presupuesto presentado por Milei”, concluyó.



