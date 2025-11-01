Otras 196 personas recibieron sus diplomas de finalización de cursos en diferentes rubros

Desde la Subsecretaría de Empleo, organismo desde el cual se ofrecen estas capacitaciones, enfatizaron que estas formaciones les permitirán dar un paso más en su crecimiento personal y profesional.Un nuevo acto de entrega de certificados de las prestaciones “Inserción Laboral y Experiencia Profesional” y “Mejora Continua” llevó adelante la Subsecretaría de Empleo, donde 196 formoseños recibieron sus diplomas de finalización de cursos y talleres en diferentes rubros.

El acto fue en la noche del miércoles 26 en el edificio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ubicado en la calle Jujuy 599 de la ciudad de Formosa.

En cuanto a estas propuestas formativas, el subsecretario de Empleo, el doctor Rodrigo Sandoval, puntualizó que están pensadas para que más personas puedan profesionalizarse, adquirir herramientas concretas y potenciar sus oportunidades de inserción laboral.

Así lo resaltó el funcionario en una entrevista con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y describió que el Área de Mejora Continua se conformó en este año: “Está pensada justamente en aquel recurso humano que busca profesionalizarse”.

Para ello, se ofrecen “estos servicios de formación con trabajos prácticos intensivos y asesoramiento”, como por ejemplo, “en el tema de la comunicación eficaz”, citó.

También, Sandoval esbozó su alegría por quienes recibieron sus certificados, al señalar: “Nos pone muy contentos ver a este grupo de formoseños, en su gran mayoría, profesionales, como contadores, abogados y distintas ramas, que ya están trabajando en empresas y comercios y buscaron con la Subsecretaría de Empleo perfeccionarse en estos espacios”.

Y agregó que, entre los temas abordados, estaban “la oratoria, el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial”, como también talleres intensivos sobre “conocimientos en atención al público y ventas”.

Finalmente, se debe destacar que, además de Sandoval, en el acto estuvieron presentes la directora de Empleo, Celeste Benítez, el coordinador del Centro de Inclusión Digital, Daniel Castellini, y demás autoridades.











