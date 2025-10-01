Continúan recorriendo el interior provincial promocionando las carreras 2026 de la UPLaB

El doctor Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), se refirió a las recorridas que desde la institución de enseñanza se viene realizando por distintas localidades del interior, con el fin de promocionar las carreras 2026 que ofrece la alta casa de estudios. Esta acción se da en el marco de la preinscripción online que empezó el pasado lunes 3.

Cabe recordar que ya recorrieron varias zonas del territorio provincial, concretando la visita este viernes 7 en el Departamento Ramón Lista.

En el ciclo lectivo 2026, la UPLaB con sede en Laguna Blanca ofrecerá cuatro carreras formativas. Por un lado, está el Departamento de Desarrollo Sostenible con Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Licenciatura en Ciencias Ambientales y por el otro, el Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, se dictará la Licenciatura en Enfermería, que tiene un título intermedio de tres años de Enfermería Universitaria; y Medicina.

Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la UPLaB, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y detalló que “en esta oportunidad, promocionamos las ofertas educativas en la mayoría de las localidades que forman parte del Departamento Ramón Lista, ya que estuvimos en María Cristina, Lote 8, El Chorro, El Potrillo, Pozo de Maza”.

También, comentó que “se les recordó que hasta el 10 de diciembre se encuentra habilitada la preinscripción online para estas cuatro carreras que tienen mucha salida laboral y que, por lo tanto, son una gran oportunidad para todos los interesados”.

Además, destacó “el plan estratégico del Gobierno de Formosa de continuar invertiendo en educación, en esta Universidad y, en estas ofertas académicas “ya que forman recursos humanos que son muy demandados en la actualidad”.

“Con antelación fue planificando formar estos profesionales, con el deseo de que una vez recibidos se queden a trabajar en la provincia”, manifestó y cerró al subrayar que “esto no es una idea que salió de un día para el otro, al contrario, fue pensado minuciosamente por el gobernador Gildo Insfrán”.



