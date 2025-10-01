El centro de salud “El Pucú” refuerza la concientización sobre el cáncer de próstata durante el Mes Azul





A la vez, promueve la prevención de otras patologías frecuentes en los hombres.

En el marco del mes denominado “Noviembre Azul”, el centro de salud “El Pucú” llevó a cabo el jueves 6 de noviembre dos charlas informativas dirigidas a pacientes y vecinos, con el objetivo promover la detección temprana del cáncer de próstata y concientizar sobre otras patologías que afectan con mayor frecuencia a los hombres.

Al respecto, la directora del efector sanitario, la doctora Lidia Liebrecht, señaló que este mes está dedicado a la prevención de enfermedades en los hombres, quienes tienden a ser más reacios a la consulta y a los controles. Y con esta iniciativa “se busca erradicar la idea errónea de que los hombres no se enferman o que son más fuertes y no necesitan atención médica”, afirmó.

Durante las charlas, que se desarrollaron por la mañana y por la tarde, los profesionales abordaron los factores de riesgo asociados al cáncer de próstata, tales como el consumo de tabaco, una dieta poco saludable, la falta de actividad física y el consumo excesivo de alcohol.

Asimismo, se proporcionaron detalles sobre la importancia de los controles médicos regulares y se recomendó realizar una consulta anual a partir de los 20 años, que incluya un autoexamen testicular.

“Es fundamental que los hombres conozcan cómo realizar estos exámenes, al igual que las mujeres deben saber llevar a cabo el autoexamen de mama”, recalcó la directora.

Reiteraron, en tanto, la importancia del control periódico de salud que deben hacerse los hombres, desde los 30 años, enfatizando en los chequeos regulares para detectar patologías cardiovasculares, como la hipertensión, el colesterol y los triglicéridos elevados, entre otros.

En esa línea, Liebrecht explicó que, además, entre los 40 y 50 años “se deben incluir pruebas para rastrear problemas prostáticos y patologías del colon”.

Seguidamente, dio a conocer que todas las atenciones y estudios diagnósticos disponibles para la consulta, atención, diagnóstico y tratamiento en el centro de salud “El Pucú” son completamente gratuitos.

Esos servicios incluyen los análisis de rutina en el área de laboratorio, ecografía prostática en el consultorio de diagnóstico por imagen, y la gestión de interconsultas con especialistas en caso de ser necesario. “Y si un paciente requiere medicación, también se le provee sin costo alguno”, informó.

Para complementar la concientización sobre la prevención de esas distintas enfermedades, el equipo de salud dio algunas recomendaciones prácticas y muy efectivas: mantener una alimentación saludable teniendo en cuenta que “lo que comemos se convierte en la base de nuestro cuerpo”, aseguraron, indicando que deben consumirse por día “dos o tres porciones de frutas al día, preferentemente, de estación, frutos secos y abundante agua (entre dos y tres litros diarios). Y evitar frituras, comidas saladas, embutidos y fiambres.

Otro consejo fue la práctica diaria de actividad física de intensidad moderada: caminata, andar en bicicleta, yoga, pilates y ejercicios aeróbicos, que contribuyen al desarrollo muscular y ayudan a eliminar grasas.

Por otra parte, la funcionaria subrayó la importancia de “Noviembre Azul” comparándolo con el “Mes Rosa”, que se conmemora en octubre y está dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, “una enfermedad que afecta a muchas mujeres en todo el mundo y recalcando el rol crucial que tiene la sensibilización sobre la detección temprana para posibilitar la curación y salvar vidas”, enfatizó.

Día Mundial de la Diabetes

Al finalizar, anunció que este tipo de charlas se van a repetir a lo largo de todo noviembre y recordó también que “en este mes se va celebrar otra fecha muy significativa que es el Día Mundial de la Diabetes, el 14, y busca crear conciencia sobre esta enfermedad y sus implicancias”.

En consonancia con esa efeméride el centro de salud “El Pucú” está preparando una serie de actividades informativas y preventivas “para sensibilizar a la comunidad sobre el manejo y la prevención de la diabetes”, concluyó.



