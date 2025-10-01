En el Galpón “G” se desarrollaron la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño y el 1° Festival Artístico

En el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, en la tarde de este viernes 7, con total éxito se llevaron a cabo la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño y el 1° Festival Artístico, que tuvo una destacada convocatoria de instituciones de toda la provincia.El evento contó con la presencia de estudiantes de Educación Especial, quienes expusieron sus trabajos al igual que de la Educación Técnica y otras instituciones de formación para jóvenes y adultos.Las familias, los docentes estuvieron acompañando a esta propuesta diseñada por las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación y otros organismos provinciales.En ese contexto, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el jefe del Departamento de Educación Especial, el profesor Gustavo Miers, quien resaltó que en este evento participaron las 35 instituciones de dicha modalidad de la provincia, “en una jornada de armonía y de paz social”.

Señaló también que gracias a que existe un Estado presente se pueden llevar adelante estas actividades, poniendo en relieve que los derechos de las personas con discapacidad están garantizados en Formosa.

Miers, además, mencionó que articularon con otros organismos para generar esta propuesta, entre ellos, el Instituto PAIPPA, la Subsecretaría de Empleo, el Instituto de Asistencia Social (IAS).

“El objetivo principal es seguir formando a estos estudiantes de las Escuelas Especiales para insertarlos al mundo del trabajo”, afirmó, con énfasis, marcando también que el balance de este año “es sumamente positivo”.

Asimismo, acentuó que las políticas públicas del Modelo Formoseño son inclusivas, “siguiendo el mandato del gobernador Gildo Insfrán”, por ende, “como funcionarios las cumplimos”, trabajando, en el caso de su área a cargo, por el bienestar de las personas con discapacidad.

Y agregó: “Agradecemos al Instituto PAIPPA, institución emblema del Modelo Formoseño, que, desde hace tres años, nos está ayudando no solo a mejorar nuestra oferta educativa, sino también a la formación de los productos elaborados artesanalmente, con el Programa Valor Agregado”.

Así también esbozó que muchos de los estudiantes hicieron su participación en las ferias paipperas.

A las declaraciones de Miers, se sumaron las del doctor Rubén Casco, quien es coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, manifestando que fue una “fiesta”, por el éxito de esta actividad educativa e inclusiva abierta a toda la comunidad formoseña.

Dicho organismo viene haciendo un trabajo fuerte con la Educación Especial y de otras modalidades de enseñanza, indicó, por lo que en este evento, aseguró que se vio reflejado lo que se lleva a cabo en jornadas, tanto en la ciudad capital como en el interior provincial” a través de “capacitaciones, asistencia técnica para las huertas escolares”.











