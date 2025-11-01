El Partido Intransigente de Formosa preparó almuerzo y merienda

Como todos los sábados, este no fue la excepción, militantes y dirigentes del Partido Intransigente de Formosa con su presidente a la cabeza se juntaron en horas de la mañana para elaborar el almuerzo destinado a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.

El más rico guiso con todos los ingredientes fue retirado o degustado en el lugar por familias del barrio Fray Salvador Gurrieri, quienes agradecieron el gesto altruista de la dirigencia del partido.

"El Partido Intransigente siempre está", resaltó el presidente, profesor Luis Alberto Recalde, rodeado de la militancia que desde temprano trabajó para que ningún vecino se quede sin su plato de comida caliente en estos tiempos en que nada sobra por absoluta responsabilidad del presidente Milei y sus erráticas políticas económicas.

Al mediodía el almuerzo y por la tarde merienda y para ello se elaboraron decenas de panes para que los niños y los adultos pudieran disfrutarlos.

La solidaridad y compromiso social de los intransigentes se aprecian en cada acción que realizan en la semana y particularmente los fines de semana con las familias más desprotegidas de barrios humildes.



