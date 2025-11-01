Zanin espera que el Congreso avance con un paquete de alivio para las pymes

Enrique Zanin vicepresidente de la Confederación PYME Argentina, indicó que esperan que avance en el Congreso el tratamiento de la Ley de Emergencia PYME, en un contexto en el País, con más de 600.000 MiPyMEs activas que esperan acceder a un alivio fiscal y tarifario, para obtener un respiro para el empleo y la producción.

La Emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las MiPyMEs", tiene el propósito de dar oxígeno a uno de los sectores más golpeados por la recesión.

Como se recordará la propuesta declara la emergencia por un año -prorrogable por otro- y apunta a aliviar la carga tributaria, financiera y tarifaria de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país, exceptuando a las medianas tramo También incluye a cooperativas, fábricas recuperadas y agricultores familiares.

El proyecto, trae medidas para sostener el empleo, reducir costos y facilitar el acceso al crédito. Entre las principales, se destacan la reducción de tarifas de servicios públicos, la suspensión de ejecuciones fiscales, un plan especial de regularización de deudas, y la exención del impuesto al cheque. Además, crea un Consejo de Monitoreo PyME y una Ventanilla Única (VUPyME) para simplificar trámites, así como incentivos fiscales y laborales para la creación de nuevos puestos formales.

Igualmente busca la creación de nuevas alternativas de financiamiento y tasas preferenciales del Banco de la Nación Argentina para proyectos de inversión, capital de trabajo y adaptación productiva.



