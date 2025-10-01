“CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER”

AGENTETTNN CELESTINO ZAMUDIO

Falleció el 14 de Enero de 1940. Cuando a raíz de una denuncia contra indígenas afincados en el paraje El Aibal, por hurto de ganado mayor, el suboficial se trasladó hasta la toldería, donde fue sorprendido y fue herido con arma blanca y golpe en el cráneo, pereciendo inmediatamente. En su homenaje el Puesto de Vigilancia ubicado en Pozo Yacaré, lleva su nombre.





AGENTE TTNN ROGELIO BARTOLOMÉ RAMÍREZ

Falleció el 7 de enero de 1944. Cuando el agente juntamente con dos efectivos de Gendarmería Nacional, salieron en búsqueda de un peligroso sujeto, al cual lo detuvieron y, cuando el agente procedía a esposarlo de manos, se trabaron en lucha, y el delincuente lo hirió mortalmente con un puñal causándole la muerte en forma instantánea. En su homenaje el Destacamento Policial de la localidad de Banco Payaguá, lleva su nombre.

AGENTETTNN ALFREDO PAREDES.

Falleció el 29 de Mayo de 1944. Cuando en el paraje Monde Lindo Grande, los delincuentes hicieron tres disparos de revólver al aire. Al percatarse de ello, efectivos policiales concurrieron a verificar que ocurría y cuando intentaron desarmar a uno de ellos éste se resistió efectuando nuevamente disparos al aire, mientras que el otro sujeto desacató la orden hiriendo con un arma de fuego al mencionado agente, pereciendo en forma instantánea. Los sujetos fueron capturados inmediatamente por personal policial.

AGENTE TTNN RUFINO TRANQUILINO BENÍTEZ.

Falleció el 21 de Noviembre de 1944.Cuando a los agentes Rufino Benítez y Ramón González, se constituyeron en el domicilio de un sujeto peligroso acusado de hurto de ganado mayor y cuando el Agente Benítez efectuaba el reconocimiento de los cueros hallados, recibió una puñalada en el corazón, que le provocó la muerte instantáneamente.







