Jofré premió a los ganadores de las Olimpiadas Municipales 2025

Este viernes, en las instalaciones del Club Náutico, con numerosos sorteos, premios y reconocimientos a los trabajadores, finalizaron formalmente las atractivas Olimpiadas Municipales 2025 desarrolladas para celebrar el Día del Empleado Municipal.

En ese marco, el intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, hizo entrega de medallas, trofeos y presentes a los ganadores y las ganadoras de las diversas actividades que se llevaron a cabo durante treinta días, en el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús", como escenario principal.

Cabe destacar que, en esta edición, más de 700 representantes de las áreas comunales compitieron en las siguientes disciplinas: Fútbol de campo, Futsal, Fútbol Arena, Vóley de Piso y Beach Vóley, Pádel, Básquetbol y Torneo de Penales. Además, de los tradicionales juegos de cartas como la Loba y el Truco.

Al respecto, Jofré, mostró su satisfacción por la masiva participación de los trabajadores municipales, de todas las edades, y la alegría exhibida por todos ellos en cada una de las actividades propuestas. "Quiero destacar el alto nivel de competencia, desde lo físico hasta lo deportivo, y eso se notó en los campos de juego y en el público que acompañó", agregó.







