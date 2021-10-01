Barrio El Resguardo: Allanamientos y detenciones: La Policía incautó elementos y detuvo a 2 sospechosos

• Fue en el marco de la investigación por un hecho de tentativa de homicidio

Un hombre resultó herido con un disparo de arma de fuego en el barrio El Resguardo, por el caso, la policía concretó tres allanamientos en distintos barrios de la ciudad.

El sábado último, alrededor de las 23:30 horas, integrantes de la Comisaría Seccional Tercera fueron alertados del hecho a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato, acudieron al lugar y se entrevistaron con la víctima, de 28 años, quien manifestó que se desplazaba en motocicleta desde el Distrito Cinco hasta su vivienda.

Al llegar, fue interceptado por dos sujetos que circulaban en una motocicleta, uno de ellos descendió y, por motivos que se investigan, efectuó varios disparos y un proyectil impactó en el cuerpo.

Luego, personal del SIPEC asistió y lo trasladó hasta el Hospital Central donde permanece internado fuera de peligro.

Por el hecho, se inició una causa por “Tentativa de homicidio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Por otro lado, los investigadores del departamento informaciones policiales, División Delitos Complejos, reunieron las pruebas suficientes por las cuales el juzgado interviniente ordenó allanar tres viviendas ubicadas en los barrios Illia II, San Francisco y Vial.

Los mandatos judiciales se concretaron este domingo por la tarde, donde detuvieron a los presuntos autores, de 26 y 34 años, y secuestraron teléfonos, prendas de vestir, cartuchos y una funda de arma de fuego.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y fueron notificados de su situación procesal, a disposición de la Justicia. (Con foto).







