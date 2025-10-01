Se realizó la 4° Expo Policial y el 2° Encuentro de Bandas de Música

Este domingo 9 de noviembre, en el marco de las actividades por su 65° aniversario, la Policía de la provincia de Formosa llevó a cabo la Expo Policial y el 2° Encuentro de Bandas de Música, en el Estadio Cincuentenario, desde las 15 horas, con entrada libre y gratuita.

El evento tuvo un marco imponente de concurrentes y contó, además, con la participación de diversos organismos estatales como el Ministerio de la Comunidad, el Ministerio de Turismo, entre otros.

Al respecto, el comisario inspector, Manuel Oviedo, conversó con AGENFOR y explicó que, en esta exposición, todas las áreas de la fuerza muestran las diferentes actividades que realizan y, también, fue el encuentro regional de bandas de música de la policía de todo el país.

En esta oportunidad, participaron las fuerzas de Salta, Chaco, el Regimiento de Infantería Monte N°29, la Municipalidad de Formosa y, aclaró el comisario inspector que fueron invitadas también las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba pero “no pudieron estar por una cuestión de agenda”.

Asimismo, señaló, se hizo entrega de certificados de reconocimiento a cada uno de los directores de las bandas de música por “haber participado en este segundo encuentro regional”.

En lo que respecta a la expo, Oviedo indicó que se pudo ver el trabajo de Dirección General de Administración de Drogas Peligrosas, Policía Comunitaria, Dirección General de Género, Violencia Intrafamiliar, “también tenemos de los diferentes grupos tácticos, el Museo Policial, o sea, son 25 áreas de la Policía de la Provincia, que expusieron lo que realizan y la actividad que tienen”.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento de la familia policial pero también del público en general que concurrió al evento y disfrutó de una tarde diferente.

Por último, Oviedo confirmó que están ultimando detalles para lo que será el acto central por el 65° aniversario de la Policía de Formosa y dijo que está previsto un desfile cívico militar para ese lunes 17 de noviembre, por la mañana, en la plaza San Martín de la ciudad capital.

“Hemos realizado ya las invitaciones a otras policías para que nos acompañen y también todas las autoridades acá de la provincia de Formosa, así que esperemos una linda fiesta en este nuevo aniversario de la Policía”, cerró.







